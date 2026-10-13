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Укро-энергетик Корольчук: «Русские нашли способ отрезать половину Украины от электроэнергии»

Укро-энергетик Корольчук: «Русские нашли способ отрезать половину Украины от электроэнергии»

Российские удары по магистральным линиям электропередач стали колоссальной проблемой для Украины. Об этом в эфире видеоканала «Суперпозиция» заявил сооснователь киевского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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