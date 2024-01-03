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Гендиректор «Пари НН» допустил переход Черышева: «Возможность никто не исключает»

Гендиректор «Пари НН» допустил переход Черышева: «Возможность никто не исключает»

У 33-летнего хавбека, уроженца Нижнего Новгорода, дефицит игровой практики в «Венеции». «Возможность того, что Денис Черышев окажется в «Нижнем Новгороде», никто не исключает, но, чтобы это состоялось, нужны прочные контакты по этому вопросу.

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