Гендиректор «Пари НН» допустил переход Черышева: «Возможность никто не исключает»

У 33-летнего хавбека, уроженца Нижнего Новгорода, дефицит игровой практики в «Венеции». «Возможность того, что Денис Черышев окажется в «Нижнем Новгороде», никто не исключает, но, чтобы это состоялось, нужны прочные контакты по этому вопросу.