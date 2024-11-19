Этот кризис в значительной мере делается искусственно

БЛИЦ АНАЛИЗ. ЦЕНТРОБАНК РОССИИ ДОЛЖЕН БЫТЬ НАЦИОНАЛИЗИРОВАН В последнее время мы объездили всю страну, работали с бизнесом и госкорпорациями и то что мы увидели приводит к мысли, что Россия на грани серьезного финансового и экономического кризиса.
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