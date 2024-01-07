В Госдепартаменте США заявили об угрозе расширения конфликта на Ближнем Востоке

Война между Израилем и Палестиной может расшириться на весь Ближний Восток. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.
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