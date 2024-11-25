В Госдуме предложили увеличить выплаты по ОСАГО до 650 тыс. рублей

В Госдуме предложили повысить верхний порог страховых выплат по ОСАГО при ДТП. Законопроект подготовили депутаты от фракции ЛДПР во главе с председателем комитета по труду и социальной политике Ярославом Ниловым.
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