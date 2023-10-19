В ЕС обеспокоились активной выдачей «золотых паспортов» россиянам на Карибах

Европейская комиссия выпустила доклад, в котором выразила обеспокоенность по поводу торговли «золотыми паспортами» и пообещала ужесточить визовый контроль, после того как выяснилось, что пять карибских государств «продали» гражданство 88 тысячам человек, включая иранцев, русских и китайцев.