Почему не следует чистить плиту, пока она горячая

Чистящие средства, распылённые на горячие поверхности, вредны для вас и для вашей плитыЕсли вы любитель чистоты или просто не выносите беспорядка на кухне, то можете иметь привычку вытирать разлитые на плите продукты, как только они появятся.
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