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Кухарим

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Ватрушки скороспелые

Ватрушки скороспелые

    Рубрика #рецептизкнигиВатрушки скороспелыеРецепт оригинал смотрите на фото.Источник Календарь "Домашняя выпечка" 2008 годPS: в источнике не указана жидкость и её количество, поэтому я взяла 1 ст тёплого молока для замеса теста.

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