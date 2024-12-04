Ватрушки скороспелые

Рубрика #рецептизкнигиВатрушки скороспелыеРецепт оригинал смотрите на фото.Источник Календарь "Домашняя выпечка" 2008 годPS: в источнике не указана жидкость и её количество, поэтому я взяла 1 ст тёплого молока для замеса теста.
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