Ватрушки скороспелые

Рубрика #рецептизкнигиВатрушки скороспелыеРецепт оригинал смотрите на фото.Источник Календарь "Домашняя выпечка" 2008 годPS: в источнике не указана жидкость и её количество, поэтому я взяла 1 ст тёплого молока для замеса теста.