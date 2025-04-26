Школьники из Нового Уренгоя пообщались с призером Олимпиады Евгением Кузнецовым

В новоуренгойской спортивной школе «Юность» прошла встреча юных пловцов и тренеров с чемпионом мира, многократным чемпионом Европы, серебряным призером Олимпиады-2012 по прыжкам в воду Евгением Кузнецовым.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии