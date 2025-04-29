«Авианосец совершал манёвр уклонения»: в Красном море потерян американский истребитель F/A-18E USS Harry S.
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«Авианосец совершал манёвр уклонения»: в Красном море потерян американский истребитель F/A-18E USS Harry S.
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