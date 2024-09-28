WADA подало апелляцию на решение оправдать Янника Синнера по делу о допинге

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) не дисквалифицировать первую ракетку мира итальянца Янника Синнера за допинг.
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