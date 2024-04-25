Хуситы атаковали судно MSC Darwin в Аденском заливе

Недалеко от берегов Йемена в Аденском заливе атаке хуситов подверглось израильское судно MSC Darwin. Об этом, как передает RT, заявил официальный представитель вооруженных сил йеменского шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы) Яхъя Сариа.
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