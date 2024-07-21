Насколько далеко может пойти российская элита в вопросе поддержки СВО на Украине

От начала СВО отечественная элита была не в восторге. Когда Запад ввёл санкции, российские богачи поняли, что их безмятежная жизнь закончилась.
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