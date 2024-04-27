В 1 квартале "Аэрофлот” получил минимальный за 5 лет чистый убыток

В первом квартале 2024 года “Аэрофлот” получил минимальный за пять лет чистый убыток по РСБУ. Так, по итогам первого квартала 2024 года чистый убыток, включая эффект от курсовых переоценок, составил 6 925 млн рублей против убытка 33 682 млн рублей годом ранее, говорится в отчетности перевозчика.