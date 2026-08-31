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Аладелица сети ресторанов Штутман отметила, что россияне стали чаще завтракать вне дома

Аладелица сети ресторанов Штутман отметила, что россияне стали чаще завтракать вне дома

Эксперты отмечают, что россияне стали больше времени уделять утренним визитам в рестораны. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала предприниматель, владелица сети ресторанов Евгения Штутман.

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