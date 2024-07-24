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10 прилетов и детонация: российские дроны атаковали украинский порт

10 прилетов и детонация: российские дроны атаковали украинский порт

Российские ударные беспилотники атаковали портовый город Измаил в Одесской области. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает тг-канал «Типичная Одесса», отслеживающий прилеты и работу местной ПВО.

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