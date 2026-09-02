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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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НБА лишила «Клипперс» пяти пиков 1-го раунда за обход потолка зарплат. Балмер оштрафован на 30 млн долларов

НБА завершила расследование в отношении «Клипперс», связанное с возможным обходом потолка зарплат в ситуации с Каваем Ленардом .

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