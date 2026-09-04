Главное в иноСМИ 4 сентября: Зеленский объявил об ударе русских по заводу США. Скандал с погибшими в войне с Ираном. "Это не война" – Вэнс

Владимир Зеленский объявил об ударе русских военных по заводу США на Украине, назвав это "явным сигналом Америке".
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