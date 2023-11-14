Первые россияне вернулись на родину из сектора Газа

После сложного и продолжительного процесса согласования эвакуации граждан России Москве удалось добиться результата — первый самолет с эвакуированными из сектора Газа россиянами приземлился в столичном аэропорту Домодедово.
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