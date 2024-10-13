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Власти Южной Кореи сомневаются, что КНДР "начнет войну"

Власти Южной Кореи сомневаются, что КНДР "начнет войну"

Глава управления национальной безопасности администрации президента Республики Корея Син Вон Сик считает, что вероятность начала войны со стороны Северной Кореи невелика, так как это будет равносильно "самоубийству" для Пхеньяна.

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