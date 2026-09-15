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Эспи забил 2-й гол за «Реал» – оба победные в концовках после выхода на замену. Сегодня – в ворота «Эльче» на 91-й

Карлос Эспи забил победный гол «Реала» в матче против « Эльче » (3:2) в 6-м туре Ла Лиги.  21-летний форвард вышел на поле на 87-й минуте, заменив Трента Александер-Арнолда, и поразил ворота соперника на 91-й с передачи Килиана Мбаппе.

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