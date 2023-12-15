Гибель транспорта «Армения» 7 ноября 1941 года. Падение обороны Крыма

Торпеды подвешивались под фюзеляж и отстреливались электрическим приводом. Малая скорость самолета и высота над уровнем моря при сбросе торпед, необходимость выдерживания прямолинейного и стабильного курса и тангажа делали из торпедоносца хорошую мишень.