«Тен Хаг думает: «Ты зачем, блин, это сказал?» Это просто нелепо, никакой пользы от такого заявления». Хатчинсон о словах Онана про намерение рисковать больше

«Это просто нелепо. Какую выгоду вы получаете от этого, если вы Андре Онана? Если теперь центрфорвард – скажем, молодой и наивный футболист, потому что опытные игроки уже раскусили Андре ко второму сезону, – будет прессинговать Андре, и тот попробует сделать какой-либо трюк, этот форвард не купится.