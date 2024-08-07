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    какой к хренм спорт!!!!!!!!!!!!!!!!!!«Галатасарай» пре...

«Тен Хаг думает: «Ты зачем, блин, это сказал?» Это просто нелепо, никакой пользы от такого заявления». Хатчинсон о словах Онана про намерение рисковать больше

«Это просто нелепо. Какую выгоду вы получаете от этого, если вы Андре Онана? Если теперь центрфорвард – скажем, молодой и наивный футболист, потому что опытные игроки уже раскусили Андре ко второму сезону, – будет прессинговать Андре, и тот попробует сделать какой-либо трюк, этот форвард не купится.

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