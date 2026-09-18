Пять лет парламентского контроля: как работают законы седьмого созыва областной Думы

Седьмой созыв Думы Астраханской области завершил пятилетний цикл работы. С 2021 по 2026 годы депутаты не только принимали законы, а также проводили постоянный парламентский контроль, который стал действенным механизмом, позволяющим не просто фиксировать исполнение законов, а своевременно корректировать их и добиваться ощутимых результатов.