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Пункт-А

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Пять лет парламентского контроля: как работают законы седьмого созыва областной Думы

Пять лет парламентского контроля: как работают законы седьмого созыва областной Думы

Седьмой созыв Думы Астраханской области завершил пятилетний цикл работы. С 2021 по 2026 годы депутаты не только принимали законы, а также проводили постоянный парламентский контроль, который стал действенным механизмом, позволяющим не просто фиксировать исполнение законов, а своевременно корректировать их и добиваться ощутимых результатов.

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