Жителя Тольятти осудили за смерть собаки после драки

Жители Тольятти осуждают 49-летнюю местную жительницу за жестокое обращение со своей собакой. По данным прокуратуры Самарской области, в январе этого года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, была укушена собакой и решила наказать животное, выбросив его из окна седьмого этажа.