ЧП с танкерами в Крыму: 150 человек борются с загрязнением нефтепродуктами

В Крыму обнаружены два новых участка загрязнения нефтепродуктами вследствие ЧП с танкерами. На месте происшествия работают около 150 сотрудников Министерства чрезвычайных ситуаций, направленные для ликвидации последствий разлива.
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