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ЦИТО: состояние главы Беловского района Курской области стабильное

ЦИТО: состояние главы Беловского района Курской области стабильное

Пострадавший в результате атаки украинских войск глава Беловского района Курской области Николай Волобуев, доставленный в Москву в Национальный медицинский центр травматологии и ортопедии (ЦИТО), находится в стабильном состоянии.

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