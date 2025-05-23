ЦИТО: состояние главы Беловского района Курской области стабильное

Пострадавший в результате атаки украинских войск глава Беловского района Курской области Николай Волобуев, доставленный в Москву в Национальный медицинский центр травматологии и ортопедии (ЦИТО), находится в стабильном состоянии.
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