Диски с Assassin's Creed Shadows для PS5 и Xbox оказались в российской рознице за три дня до официального релизаХотя до релиза амбициозного псевдоисторического боевика с открытым миром Assassin’s Creed Shadows от издательства Ubisoft и студии Ubisoft Quebec остаётся ещё три дня, игра уже появилась в российской рознице.