В Киеве заявили, что ВС РФ совершенствуют тактику массированных ударов

Удар по Киеву прошлой ночью показал, что ВС России совершенствуют тактику комбинированных атак, применяя одновременно дроны и баллистические ракеты, заявил глава городской военной администрации украинской столицы Тимур Ткаченко 24 мая в Telegram-канале.
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