Поликлинику на Родионовской капитально отремонтируют

Филиал №4 поликлиники №219 на Родионовской ул., 10, корп. 2, закрывается на капитальный ремонт. Здание отремонтируют по новому московскому стандарту поликлиник: обновят фасад и инженерную систему, расширят пространство.
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