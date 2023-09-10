Сенатор Владимир Городецкий проголосовал на выборах губернатора Новосибирской области

По словам политика, он ни разу не игнорировал выборный процесс, а на участок приходит вся его семья.Сенатор Совета Федерации, бывший мэр Новосибирска и губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий принял участие в выборах главы региона.
По словам политика, он ни разу не игнорировал выборный процесс, а на участок приходит вся его семья.Сенатор Совета Федерации, бывший мэр Новосибирска и губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий принял участие в выборах главы региона.
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