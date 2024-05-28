Конкурс арфистов, домристов и балалаечников пройдет в центре на Митинской

Культурный центр «Митино» и Московский городской творческий коллектив Театр-студия «Дверь» приглашают всех желающих 1 июня на III открытый фестиваль — конкурс юных исполнителей на музыкальных инструментах » MAESTRO MIO»ю «Фестиваль — конкурс юных исполнителей на музыкальных инструментах «MAESTRO MIO» проводится третий раз, его участниками стали более 100 юных талантливых музыкантов.