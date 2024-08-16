Medical Insider

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Исследования доказали, что блокировка рецепторов желчной кислоты в кишечнике может уменьшить воспаление

Исследователи из Детской больницы в Лос-Анджелесе обнаружили, что удаление ядерного рецептора желчных кислот, который регулирует уровень глюкозы и липидов в кишечнике, может блокировать воспаление кишечника у мышей.

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