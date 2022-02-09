«Ну целуй уже! Или у тебя нет никаких чувств?!» — Чонгук выбесил Ви своей робостью на свидании

Предлагаем вспомнить один из моментов из жизни Ви (V) и Чонгука (Jungkook) и постараться доказать, что между ними есть какая-то химия.
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