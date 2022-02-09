Popcaketv

2 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Павел К
    Дочу выставляют, как бы виноватой. А сынок-то, тоже сдал отца.  Хотя в чужой семье...Дочь Куравлева за...
  • Марина Максимова
    Вот гадость то сказать про покойного как легко..не ответит уже. Семина то уж бы молчала. Сколько нервов близкие потра...Коллега Куравлева...
  • Татьяна Бутова
    Какой ужас. Это невозможно представить, как такое услышать о дочери. Тем более единственной.Мать «Мисс Кузбас...

«Ну целуй уже! Или у тебя нет никаких чувств?!» — Чонгук выбесил Ви своей робостью на свидании

«Ну целуй уже! Или у тебя нет никаких чувств?!» — Чонгук выбесил Ви своей робостью на свидании

Предлагаем вспомнить один из моментов из жизни Ви (V) и Чонгука (Jungkook) и постараться доказать, что между ними есть какая-то химия.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх