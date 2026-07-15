В Германии сократят выплаты родителям-одиночкам

О намерении представить кабинету министров Германии законопроект о реформе системы авансовых выплат алиментов на содержание детей заявила министр по делам семьи ФРГ Карин Приен 15 июля в эфире телеканала ARD.
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