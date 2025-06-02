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SHOT: при крушении моста в Брянской области погибла 32-летняя врач Горыня

SHOT: при крушении моста в Брянской области погибла 32-летняя врач Горыня

При крушении моста в Брянской области погибла 32-летняя Виолетта Горыня - врач детского хосписа. Ее четырехмесячный сын находится в тяжелом состоянии, супруг женщины получил легкие травмы, сообщает Telegram-канал SHOT.

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