Идеи подарков на 8 марта с Ozon и Wilderries: что купить себе, если подарили деньги или подруге/маме/сестре

Это 8 мартаааааа! Ура) Только недавно встретили Новый год и вот, праздник весны. Многим из нас подарили деньги, давайте подумаем вместе, как их потратить Здесь не будет идей с айфонами, Дайсонами, но будут подарки до 3 тысяч рублей.