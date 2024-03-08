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Идеи подарков на 8 марта с Ozon и Wilderries: что купить себе, если подарили деньги или подруге/маме/сестре

Идеи подарков на 8 марта с Ozon и Wilderries: что купить себе, если подарили деньги или подруге/маме/сестре

Это 8 мартаааааа! Ура) Только недавно встретили Новый год и вот, праздник весны. Многим из нас подарили деньги, давайте подумаем вместе, как их потратить Здесь не будет идей с айфонами, Дайсонами, но будут подарки до 3 тысяч рублей.

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