Рецепты заготовок 26

Уж очень переборщили со всеми рецептами,напечатали только состав, а как заготавливать..сами думайте...

Людмила Фирстова

Elena, внизу статьи есть ссылка на источник, перейдите по ссылке и там можно открыть каждый рецепт...https://www.russianfood.com/recipes/bytype/?fid=8&page=26&utm_referrer=mirtesen.ru