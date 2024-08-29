Варенье из арбузных корок Трудно найти человека, который не любит арбуз. Но когда арбуз съедается, остаются арбузные корки.
Рецепты заготовок 26
Комментарии
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EE
Elena Eliseeva
Уж очень переборщили со всеми рецептами,напечатали только состав, а как заготавливать..сами думайте...
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6 час.
Людмила Фирстова
Elena, внизу статьи есть ссылка на источник, перейдите по ссылке и там можно открыть каждый рецепт...https://www.russianfood.com/recipes/bytype/?fid=8&page=26&utm_referrer=mirtesen.ru
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russianfood
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3 час.
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