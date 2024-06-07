Молдавская диаспора в России аплодисментами встречает родной молдавский язык. Об этом рассказал один из лидер Поискового движения Молдовы, руководитель поискового отряда "Август" Алексей Петрович, который в ходе встречи с соотечественниками в Москве в Музее Победы поговорил и на молдавском языке, передает Noi.