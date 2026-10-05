Бригада «Варяг» атакует мосты и дата-центры в Киеве (ВИДЕО)

Бригада «Варяг» атакует мосты и дата-центры в Киеве. На кадрах работа 50-й бригады беспилотных систем по Северному мосту и киевским центрам обработки данных «Парковый», «Укртелеком», «Гига» и «Подольский».
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