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Русская весна

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Бригада «Варяг» атакует мосты и дата-центры в Киеве (ВИДЕО)

Бригада «Варяг» атакует мосты и дата-центры в Киеве (ВИДЕО)

Бригада «Варяг» атакует мосты и дата-центры в Киеве. На кадрах работа 50-й бригады беспилотных систем по Северному мосту и киевским центрам обработки данных «Парковый», «Укртелеком», «Гига» и «Подольский».

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