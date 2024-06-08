Поздравить с праздником друзей можно 9 июня 2024 года

Источник иллюстрации / фото: dosuga.netКаждый год 9 июня отмечается Международный день друзей. В этот день важно помнить о своих друзьях, близких людях и поздравлять их с этим особенным, тёплым и радостным днём.
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