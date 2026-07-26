В Краснодаре поздравили моряков с 330-летием ВМФ России

Военно-Морскому Флоту России исполнилось 330 лет. С профессиональным праздником военных моряков, ветеранов службы и членов их семей поздравили глава Краснодара Евгений Наумов и председатель Городской думы Вера Галушко.
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