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Царьград

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В Краснодаре поздравили моряков с 330-летием ВМФ России

В Краснодаре поздравили моряков с 330-летием ВМФ России

Военно-Морскому Флоту России исполнилось 330 лет. С профессиональным праздником военных моряков, ветеранов службы и членов их семей поздравили глава Краснодара Евгений Наумов и председатель Городской думы Вера Галушко.

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