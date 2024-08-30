2 сентября, в день школьных линеек, в Омской области закончатся дожди и потеплеет. Днем в понедельник ожидается от +13 до +18 градусов, это значит, что школьные линейки можно будет провести на улице.
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2 сентября, в день школьных линеек, в Омской области закончатся дожди и потеплеет. Днем в понедельник ожидается от +13 до +18 градусов, это значит, что школьные линейки можно будет провести на улице.