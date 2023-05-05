Зампред Совбеза РФ заявил о глупости главы европейской дипломатии

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, высказавшегося против эскалации украинского конфликта после атаки на Кремль при помощи беспилотников.
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