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Газета.ру

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США сняли санкции с председателя парламента Венесуэлы Хорхе Родригеса

США сняли санкции с председателя парламента Венесуэлы Хорхе Родригеса

Минфин США убрал из списка санкций спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригеса. Об этом следует из данных управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США.

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