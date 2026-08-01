США призвали своих граждан к эвакуации с БВ - растёт вероятность ударов по Ирану Американские власти распространили призыв к своим гражданам о срочной эвакуации из стран.
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США призвали своих граждан к эвакуации с БВ - растёт вероятность ударов по Ирану Американские власти распространили призыв к своим гражданам о срочной эвакуации из стран.
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