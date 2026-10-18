В ночь на 18 октября Украина предприняла массированный налёт на Санкт-Петербург. Президент США Дональд Трамп заявил, что его решение по санкциям против РФ очень хорошее и пойдет на пользу миру .
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