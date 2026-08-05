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В Центре им. Гамалеи прокомментировали ситуацию с легионеллезом

В Центре им. Гамалеи прокомментировали ситуацию с легионеллезом

Риск глобальной эпидемии минимален из‑за специфики передачи инфекции Вспышка легионеллеза в Базеле не грозит массовой эпидемией в Европе или распространением инфекции в России через туристов, сообщает Life.

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