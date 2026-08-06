Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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МИД России рассказал, к чему Запад готовит свою экономику

МИД России рассказал, к чему Запад готовит свою экономику

МИД РФ: Запад готовит свою экономику к военному столкновению с Россией © РИА Новости Здание МИД России в Москве.

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Комментарии
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Александр Рожков
Разве мы полностью переориентировали экономику и другие сферы на подготовку к войне с Западом? У них бомбоубежища давно готовы, а у нас? Веселимся. Те, кто нас веселят, давно построили себе убежища за денежки, которые вы им платите за веселие...
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