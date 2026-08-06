МИД России рассказал, к чему Запад готовит свою экономику

Александр Рожков

Разве мы полностью переориентировали экономику и другие сферы на подготовку к войне с Западом? У них бомбоубежища давно готовы, а у нас? Веселимся. Те, кто нас веселят, давно построили себе убежища за денежки, которые вы им платите за веселие...