Пентагон опубликовал стратегию по применению космических возможностей в войнах

Представитель оборонного ведомства Соединённых Штатов Америки Джон Пламб поделился сведениями о том, что МО будет углублять взаимодействие с частными корпорациями ради того, чтобы пользоваться их помощью ради применения космических средств в боевых действиях.
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